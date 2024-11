Ilnapolista.it - Roy Keane, l’idolo di De Rossi che non sa mangiare la pasta: «Sta tagliando gli spaghetti!» – VIDEO

Leggi su Ilnapolista.it

Durante un episodio di The Overlap on Tour, è andato in scena un siparietto molto divertente tra Daniele Dee Roy, da sempre idolo dell’ex allenatore e giocatore della Roma. I due calciatori si trovavano seduti ad un tavolo a Roma, impegnati nel gustare un piatto di. Ian Wright, uno dei protagonisti del format, è intervenuto notando il singolare modo in cui Roystesse provando a mangiarli: «Roystala sua, questo è pazzesco!» Desi è unito alla battuta, esclamando: «Un idolo, un idolo.gli!» Roy, naturalmente, ha preso tutto con filosofia, rispondendo con leggerezza: «Perché non mi hai detto comela?» a cui Wright ha ribattuto: «Perché non credevo che avresti fatto una cosa del genere!»Dee il divertente scambio conNel 2016 Deaveva espresso totale stima verso Roydi cui indossava il numero di maglia alla Roma (il 16 ndr).