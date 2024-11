Ilfattoquotidiano.it - Perché si chiama Coppa Davis? Perché il trofeo è chiamato Insalatiera? Tutte le curiosità su uno dei tornei più antichi al mondo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

E se vi dicessimo che Jannik Sinner e compagni azzurri sono in corsa per vincere – di nuovo – un’così viene soprannominato ildella. Ripetersi per salire sul gradino più alto del podio: questo l’obiettivo della nazionale italiana che, sempre a Malaga, tenterà il bis. Il numero 1 al, Musetti, Berrettini, Bolelli e Vavassori – capitanati da Filippo Volandri – a caccia delladeldel tennis. Un torneo nato oltre 120 anni fa sui campi del Logwood Cricket Club di Boston. La prima volta fu un Gran Bretagna-Stati Uniti, guidata dallo studente di Harvard (nonché ideatore) Dwight Filleya cui la competizione deve il suo nome. Da quella prima finale, i successi degli Usa sono stati 32 (record assoluto), quelli italiani 2 (1976 e 2023). Ad oggi, ben 16 nazioni hanno alzato al cielo (almeno una volta) l’ambita