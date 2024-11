Gaeta.it - Maltempo in arrivo in Abruzzo: allerta meteo in tutti i comuni

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Proprio in queste ore, i variabruzzesi sono stati informati sulle allerteemesse dal Centro funzionale della Protezione Civile regionale. Gli esperti prevedono condizioni avverse nel corso dei prossimi giorni, e le autorità locali sono pronte a mettere in atto le misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini. Le preoccupazioni maggiori riguardano i forti venti previsti, che potrebbero causare danni significativi.Previsioni météo e venti fortiA partire dalla serata di oggi, 21 novembre, sono attesi venti provenienti da ovest con raffiche che potrebbero raggiungere la forza di burrasca. Questo annuncio è stato fatto ufficialmente attraversocazioni destinate aabruzzesi, invitando la popolazione a prestare attenzione.