Lotta alla crisi climatica, l'Italia risale nel Climate Change Performance Index

ha guadagnato una posizione nel(Ccpi) 2025, passando dal 44esimo al 43esimo posto. Tuttavia, il Paese rimane lontano dalle eccellenze climatiche, rappresentate da Danimarca, Olanda e Regno Unito, che continuano a dominare la classifica. Il rapporto, presentato durante la Cop29 di Baku, è stato realizzato da Germanwatch,Action Network (Can) e NewInstitute, con la collaborazione di Legambiente per il contesto italiano.Ilvaluta le prestazioni climatiche di 63 Paesi, più l’Unione europea nel suo complesso, coprendo oltre il 90% delle emissioni globali. Questo strumento mira a monitorare i progressi rispetto agli obiettivi stabiliti dall’Accordo di Parigi e agli impegni previsti per il 2030.Ledei Paesi sono analizzate sulla base di quattro parametri principali:Emissioni di gas serra: rappresentano il 40% del punteggio totale e considerano sia i livelli attuali sia le tendenze di riduzione;Sviluppo delle energie rinnovabili: contribuisce al 20% del punteggio, valutando l’adozione e l’espansione di tecnologie pulite;Efficienza energetica: anch’essa pesa per il 20%, analizzando i progressi nella riduzione degli sprechi e nell’ottimizzazione dell’uso delle risorse;Politica: copre il restante 20% e si concentra sugli impegni governativi e sulle iniziative per contrastare i cambiamenti climatici.