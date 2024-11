Iodonna.it - L'olio notte viso è forse il miglior alleato per la pelle nelle notti d'inverno. Ecco perché è il momento giusto per iniziare a usarlo

Leggi su Iodonna.it

L’è ilper accantonare ogni preconcetto sull’, specialmente nella beauty routine della: è infatti uno degli alleati più efficaci per unatonica, rimpolpata, luminosa e riposata. Insomma, un boost di rigenerazione, mentre si dorme.provarlo. Skincare green: 5 superfood autunnali pere corpo X Leggi anche ›in autunno: gli ingredienti da usare in skincare, ora, le remore su un veroskincareMolte non sono attratte dall’idea di stendere sulunprima di coricarsi.