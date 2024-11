Amica.it - Leonardo DiCaprio bacia Kate Winslet: «Uno dei più grandi talenti della mia generazione»

Leggi su Amica.it

La reunion di cui avevamo bisogno. 27 anni dopo l’enorme successo di Titanic,sono ancora più uniti che mai. L’attore neo cinquantenne ha introdotto l’amica e collega, 49 anni, alla presentazione del suo ultimo film Lee all’Harmony Gold di Los Angeles. E ha dimostrato, ancora una volta, la profonda ammirazione che prova per lei. GUARDA LE FOTO: foto dei suoi tagli capelli indimenticabili da quando era bambinoe il bacio con, mia cara amica. Continuo a essere sbalordito. Continuo ad ammirare la tua forza, la tua integrità, il tuo talento e la tua passione per ogni singolo progetto che crei», ha detto dal palco. «Senza ulteriori indugi, uno deimia: l’unica e sola», così l’ha introdotta sul palco come si vede in un video pubblicato dal giornalista David Caspi su Instagram e che ha rapidamente fatto il giro del mondo.