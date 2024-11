Quifinanza.it - Landini si prepara allo sciopero del 29 novembre e propone un referendum per i lavoratori

Leggi su Quifinanza.it

Il segretario della Cgilha chiarito in conferenza stampa le intenzioni del proprio sindacato in vista dellodel 29contro la Manovra finanziaria, riguardo al quale c’è già stato uno scontro con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini.ha sottolineato che Cgil e Uil hanno rispettato i termini di legge per quanto riguarda lo. Il segretario della Cgil ha detto di ritenere inadatte le proposte sui salari del Governo e ha proposto unin cui ipossano scegliere nuove leggi sulle retribuzioni.difende lodel 29e invoca unIl segretario nazionale della Cgil Maurizioha parlato in conferenza stampa per difendere logenerale del 29, indetto in collaborazione con la Cisl.