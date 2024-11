Lanazione.it - La fiction Rai ambientata a Lucca: arriva “L’altro ispettore”

Leggi su Lanazione.it

, 21 novembre 2024 – Sono iniziate le riprese della serie tv, una co-produzione Rai-Anele per la regia di Paola Randi, scritta da Salvatore De Mola, Andrea Valagussa e Paola Randi e liberamente tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò. Interpretata da Alessio Vassallo con Cesare Bocci e Francesca Inaudi, la serie tv – in sei puntate da 50’ – porta al centro della narrazione e dell’attenzione del pubblico il lavoro e la cultura della sicurezza attraverso le vicende private e professionali di undel lavoro.e dintorni, la serie tv vede protagonista Domenico Dodaro, per gli amici Mimmo (Alessio Vassallo), undel lavoro appena rientrato a, sua città natale, dopo aver combattuto il caporalato al Sud in missioni che lo hanno portato ad essere riconosciuto come uno dei migliori ispettori del lavoro italiani.