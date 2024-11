Romadailynews.it - Incendio di pullman turistici davanti a un resort a Roma: indagini in corso

Veicoli in fiamme nella Capitale: al vaglio le cause dell’incidente., 21 novembre 2024 – Duesono stati avvolti dalle fiamme questa mattinaa unnella Capitale. L’, le cui cause sono ancora da accertare, ha attirato l’attenzione di residenti e turisti, con colonne di fumo visibili a distanza.Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute prontamente per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente non sono stati segnalati feriti, ma i danni ai mezzi sono ingenti.Le autorità stanno conducendoper determinare l’origine dell’. Tra le ipotesi, non si esclude un guasto tecnico, ma si valuta anche la possibilità di un atto doloso.Ulteriori dettagli verranno resi noti nelle prossime ore.