Il mistero dello spartito di Chopin ritrovato alla Morgan Library di New York | Forse un regalo per un amico

Robinson McClellan, curatore del& Museum di Manhattan, quel giorno stava esaminando una collezione del defunto Arthur Satz, ex presidente della NewSchool of Interior Design, quando tra le mani si ritrovò unoche in alto riportava un nome:. «Il brano, in La minore – ha spiegato McClellan – si distingue per la sua sezione iniziale molto tempestosa e cupa, prima di passare a una melodia malinconica più caratteristica di. Questo è il suo stile. Questa è la sua essenza. Sembra proprio lui». Immediatamente è scattato il lavoro di autenticazione di quel piccolo cartoncino, perché l’ultimo ritrovamento di un’opera certificata del compositore polacco risale ad oltre un secolo fa. Secondo le prime valutazioni la carta è risultata coerente con quella chepreferiva per i manoscritti, e l’inchiostro corrispondeva a un tipo tipico dell’inizio del XIX secolo, quandovisse.