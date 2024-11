Game-experience.it - Final Fantasy 7 Rebirth non riceverà DLC, Square Enix spiega perché

Leggi su Game-experience.it

Naoki Hamaguchi, il director di, ha affermato che il gioco non avrà DLC o espansioni visto che il team di sviluppo ha deciso di concentrare tutte le proprie risorse nella lavorazione della terza parte.Appena pochi giorni dopo aver condiviso delle nuove e positive informazioni sullo sviluppo della terza parte, Hamaguchi ha confermato chenon seguirà quanto fatto con il precedente capitolo della serie, quindi nonun contenuto aggiuntivo a pagamento nel corso dei prossimi mesi.Nel corso di un’intervista con Daily Star (condivisa da Push), Naoki Hamaguchi ha affermato che nonostante molti fan desiderassero dei contenuti aggiuntivi per, in quel dihanno deciso di focalizzarsi sullo sviluppo del terzo ed ultimo capitolo dell’operazione remake, mettendo di conseguenza la parola fine al racconto.