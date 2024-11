Calciomercato.it - Dalla Juve all’Inter, l’annuncio che scuote il mercato: “Trattativa molto avanzata”

La firma sul contratto sarebbevicina, ma valida a partire della prossima stagione. Ecco tutti i dettagliSul calciosono in atto almeno tre derby d’Italia. Uno ha come protagonista Jonathan David, in scadenza con il Lille. Vecchio pallino di Giuntoli e Ausilio, il canadese ha però messo la Premier e il Barcellona (“è il mio sogno”) in cima alle sue preferenze.a costo zero,in diretta cheil(LaPresse) – calcio.itA proposito del Barcellona, in blaugrana potrebbe trasferirsi anche l’altro obiettivo a zero di nerazzurri e bianconeri. Parliamo sempre di un Jonathan, ma di Tah. Il difensore tedesco ha già annunciato che non rinnoverà il contratto col Bayer in scadenza anch’esso al termine dell’annata.Voleva cambiare squadra già l’estate scorsa, precisamente trasferirsi al Bayern Monaco, il quale però non è riuscito a trovare un accordo con le ‘Aspirine’.