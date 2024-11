Lanazione.it - Cna Pisa organizza un incontro con le scuole sulla parità salariale

, 21 novembre 2024 - Indipendenza economica, autonomia finanziaria e. Saranno i temi al centro del prossimopubblico promosso da CNAe targato EmpowerHer in programma lunedì 25 novembre alle 10.30 nell’ Auditorium Rino Ricci della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. Una data e un argomento scelti con un preciso intento: sensibilizzare l’opinione pubblica partendo dalle nuove generazioni e far capire che l’indipendenza economica e l’autonomia finanziaria sono due potenti deterrenti contro la violenza sulle donne. E’ per questo che CNA, col sostegno di Regione Toscana, Comune die Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, ha ideato – in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne - una tavola rotonda alla quale prenderanno parte 5 classi degli istituti superiori della provincia diper parlare di un tema tanto attuale quanto urgente.