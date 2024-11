.com - Caterina Medici a teatro, ecco quando

Leggi su .com

, in un momento unico e simbolico. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre, la Fondazione Flavio Vespasiano presenta l’opera dimusicale “Femmina infame. Storia dibruciata come strega professa” il 21 novembre alPalladium di Roma., appuntamento il 21 NovembreLo spettacolo è dedicato alla condizione della donna come vittima e offre una analisi sul tema tramite una narrazione potente e suggestiva. L’opera si fregia della drammaturgia di Guido Barbieri e delle musiche di compositori contemporanei come Giorgio Battistelli, Tomas Luis de Victoria, Francesco Filidei, Lou Harrison, Lorenzo Pagliei, e Gabriella Schiavone. Protagonista è Elena Bucci (Premio Ubu 2016, Premio Eleonora Duse 2016, Premio Hystrio – ANCT 2017, Premio ERF 2022 alla carriera).