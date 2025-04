Duplice omicidio a Roma coppia cinese uccisa a colpi di pistola in via Prenestina

colpiti alla nuca da almeno sei proiettili. Indagano i carabinieri, nessuna pista esclusa.Roma – Un agguato spietato ha sconvolto la zona del Pigneto nella tarda serata di ieri. Una coppia di cittadini cinesi, entrambi 53enni, è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco mentre rientrava a casa in bicicletta. Il fatto è avvenuto in via Prenestina, a pochi metri dal portone della loro abitazione.Secondo una prima ricostruzione, i due sono stati avvicinati da una moto con a bordo almeno una persona armata, che ha fatto fuoco con ferocia, colpendoli entrambi alla nuca. Sono stati esplosi almeno sei colpi, lasciando le vittime senza scampo.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della VII Sezione rilievi del Nucleo investigativo e della compagnia di Piazza Dante, che hanno transennato l’area e avviato i rilievi tecnici. Puntomagazine.it - Duplice omicidio a Roma: coppia cinese uccisa a colpi di pistola in via Prenestina Leggi su Puntomagazine.it Due 53enni assassinati mentre rientravano a casa in bici:ti alla nuca da almeno sei proiettili. Indagano i carabinieri, nessuna pista esclusa.– Un agguato spietato ha sconvolto la zona del Pigneto nella tarda serata di ieri. Unadi cittadini cinesi, entrambi 53enni, è statad’arma da fuoco mentre rientrava a casa in bicicletta. Il fatto è avvenuto in via, a pochi metri dal portone della loro abitazione.Secondo una prima ricostruzione, i due sono stati avvicinati da una moto con a bordo almeno una persona armata, che ha fatto fuoco con ferocia, colpendoli entrambi alla nuca. Sono stati esplosi almeno sei, lasciando le vittime senza scampo.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della VII Sezione rilievi del Nucleo investigativo e della compagnia di Piazza Dante, che hanno transennato l’area e avviato i rilievi tecnici.

Potrebbe interessarti anche:

Spari a Roma, duplice omicidio: uccisi due cinesi

Ignoti a bordo di moto avrebbero sparato e sarebbero poi fuggiti via. Una esecuzione con le vittime uccise con diversi colpi di pistola alle testa

Roma, duplice omicidio sulla Prenestina: uccisi due cinesi

(Adnkronos) – Duplice omicidio nella tarda serata di ieri su via Prenestina, a Roma. Un uomo e una donna cinesi, 50 anni lui e 40 lei, intorno alle 23 sono stati uccisi non lontano dal portone di ...

Roma, duplice omicidio sulla Prenestina al Pigneto

Un uomo e una donna di origini cinesi sono stati uccisi la notte scorsa in via Prenestina, nella zona del Pigneto, a Roma. I due erano a bordo di due biciclette sotto la tangenziale est, quando sono ...

La strada del duplice omicidio a Roma: coppia freddata a colpi di pistola al Pigneto. coppia uccisa in strada a Roma con 6 colpi di pistola. Coppia uccisa in strada con una raffica di proiettili: l'esecuzione a pochi passi da casa. Duplice omicidio a Roma, due cinesi freddati in via Prenestina: l'esecuzione sotto casa. Esecuzione per strada a Roma, duplice omicidio al Pigneto, le vittime sono una coppia di cinesi. Spari per strada a Roma, nell'agguato uccisi un uomo e una donna di 50 e 40 anni. Freddati sotto casa. Ne parlano su altre fonti 

Riporta msn.com: Coppia uccisa in strada a Roma con 6 colpi di pistola - AGI - Nella tarda serata di ieri, si è verificato un duplice omicidio a Roma. Le vittime sono un uomo e una donna, raggiunti da alcuni colpi di arma da fuoco poco dopo le 23, su via Prenestina, all'al ...

Secondo informazione.it: Esecuzione per strada a Roma, duplice omicidio al Pigneto, le vittime sono una coppia di cinesi - ROMA. Duplice omicidio la notte scorsa in strada a Roma, nel quartiere del Pigneto. Un uomo e una donna, entrambi cittadini cinesi, sono stati uccisi durante un agguato… Leggi ...

msn.com comunica: Duplice omicidio, coppia freddata davanti casa da una raffica di proiettili alla testa - Proseguono le indagini dei carabinieri in relazione al duplice omicidio avvenuto, ieri sera dopo le 23, in via Prenestina, alla periferia di Roma , dove due ...