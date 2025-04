Impronte digitali per accertare la presenza del personale scolastico Multata una scuola calabrese

Impronte digitali per la rilevazione delle presenze del personale ATA in una scuola calabrese. Il provvedimento, secondo quanto riportato dalla FLC CGIL locale e per cui l'istituto ha ricevuto una sanzione pecuniaria, è stato emesso a seguito di un'azione legale intrapresa dal difensore di due lavoratori dell'istituto, i quali si erano rifiutati di fornire i propri dati biometrici per certificare la loro presenza nel posto di lavoro.L'articolo Impronte digitali per accertare la presenza del personale scolastico. Multata una scuola calabrese . Leggi su Orizzontescuola.it Il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente accolto il ricorso presentato dalla FLC CGIL, dichiarando illegittimo l'uso delleper la rilevazione delle presenze delATA in una. Il provvedimento, secondo quanto riportato dalla FLC CGIL locale e per cui l'istituto ha ricevuto una sanzione pecuniaria, è stato emesso a seguito di un'azione legale intrapresa dal difensore di due lavoratori dell'istituto, i quali si erano rifiutati di fornire i propri dati biometrici per certificare la loronel posto di lavoro.L'articoloperladeluna

