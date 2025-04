A 80 anni dalla Liberazione la mostra al Archivio Centrale dello Stato

Iltempo.it - A 80 anni dalla Liberazione la mostra all'Archivio Centrale dello Stato

A ottantadal 25 aprile 1945, l'celebra ladel nostro Paese dal nazifascismo con una mostra documentaria inaugurata il 15 aprile 2025 e che sarà visitabile fino al 2 giugno 2025, Festa della Repubblica, allestita nei rinnovati spazi dell'Aula Magna. La mostra vuole promuovere la conoscenza, in particolare nei più giovani, delle biografie di partigiani e resistenti, noti e meno noti, che contribuirono con le proprie idee e con la propria lotta, e spesso con la propria vita, alla guerra die, attraverso le vicende dei singoli, dei momenti salienti del movimento partigiano dall'armistizio dell'8 settembre 1943 alladel Paese. Vite partigiane particolarmente emblematiche, accomunate da un solo grido ideale: "Italia nostra, l'Italia e libertà", come recita un canto ritrovato nelle carte di Leone Cattani conservate in Istituto, da cui èderivato il titolo della mostra.