Affari Tuoi in prima serata punta su Stasera Tutto è Possibile

Stasera Tutto è Possibile ma non ci starà lontano a lungo, almeno dai suoi protagonisti. Il conduttore, come abbiamo già avuto modo di annunciarvi, tornerà in prima serata, questa volta su Rai 1, venerdì 2 maggio con uno speciale di Affari Tuoi. Per l’occasione, il conduttore non sarà da solo. Infatti, De Martino ha deciso di pescare molti volti direttamente tra gli amici del programma di Rai 2. Nello speciale di prima serata giocheranno con i pacchi i personaggi storici e ormai identificativi di Stasera Tutto è Possibile: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Vincenzo De Lucia e Giovanni Esposito torneranno ad Affari Tuoi dopo la loro partecipazione nello speciale Lotteria Italia dell’Epifania.Con loro, anche altri vip che hanno preso parte allo show di Rai 2 come Peppe Iodice, Federica Nargi, Carmen Di Pietro e Carlo Amleto. Davidemaggio.it - Affari Tuoi in prima serata punta su Stasera Tutto è Possibile Leggi su Davidemaggio.it Stefano De Martino ha salutato in lacrimema non ci starà lontano a lungo, almeno dai suoi protagonisti. Il conduttore, come abbiamo già avuto modo di annunciarvi, tornerà in, questa volta su Rai 1, venerdì 2 maggio con uno speciale di. Per l’occasione, il conduttore non sarà da solo. Infatti, De Martino ha deciso di pescare molti volti direttamente tra gli amici del programma di Rai 2. Nello speciale digiocheranno con i pacchi i personaggi storici e ormai identificativi di: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Vincenzo De Lucia e Giovanni Esposito torneranno addopo la loro partecipazione nello speciale Lotteria Italia dell’Epifania.Con loro, anche altri vip che hanno preso parte allo show di Rai 2 come Peppe Iodice, Federica Nargi, Carmen Di Pietro e Carlo Amleto.

