Certificazioni Fimi dischi di platino per Hozier Franco126 e Kid Yugi

Certificazioni Fimi della settimana numero 15 del 2025 vedono tra i dischi di platino quelli per due artisti che sono presenti nelle posizioni alte delle classifiche, come Franco126 e Kid Yugi.Sono quattro i dischi di platino ‘per I Nomi Del Diavolo di Kid Yugi: pubblicato nel marzo 2024, il secondo lavoro in studio del rapper è arrivato a distanza di due anni da The Globe (2022), che ha sancito ll suo debutto discografico. Sull’album l’artista ha dichiarato: “Volevo rappresentare come il Male influisca sugli esseri umani, sia a livello del singolo, che della collettività, in varie forme e misure. Ogni traccia ha un titolo che rimanda ai diversi volti del Male”. Stanza Singola di Franco126 è stato certificato disco di platino: Dopo il successo del duo con Carl Brave, l’artista ha intrapreso un percorso individuale che ha mantenuto uno stile cantautorale urbano, ricco di immagini quotidiane, malinconia e poesia metropolitana. Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi: dischi di platino per Hozier, Franco126 e Kid Yugi Leggi su Metropolitanmagazine.it Ledella settimana numero 15 del 2025 vedono tra idiquelli per due artisti che sono presenti nelle posizioni alte delle classifiche, comee Kid.Sono quattro idi‘per I Nomi Del Diavolo di Kid: pubblicato nel marzo 2024, il secondo lavoro in studio del rapper è arrivato a distanza di due anni da The Globe (2022), che ha sancito ll suo debutto discografico. Sull’album l’artista ha dichiarato: “Volevo rappresentare come il Male influisca sugli esseri umani, sia a livello del singolo, che della collettività, in varie forme e misure. Ogni traccia ha un titolo che rimanda ai diversi volti del Male”. Stanza Singola diè stato certificato disco di: Dopo il successo del duo con Carl Brave, l’artista ha intrapreso un percorso individuale che ha mantenuto uno stile cantautorale urbano, ricco di immagini quotidiane, malinconia e poesia metropolitana.

Certificazioni FIMI 2025, settimana 15: riconoscimenti per Franco126, Alex Britti, Elodie, Gaia e Rkomi. Certificazioni FIMI 15: sale a 13, per oltre 1 milione e mezzo di copie, il numero dei brani certificati di Sanremo 2025. Altri 3 Dischi d'Oro per 3 brani di Sanremo 2025.

