Ridracoli tracima per la quinta volta quando visitare la diga Video

Ridracoli (Appennino romagnolo), 15 aprile 2025 – Nella notte tra il 14 e il 15 aprile si è materializzata la quinta tracimazione della diga di Ridracoli. Una bella cascata d'acqua che, bagnando i 103 metri del grande sbarramento di cemento, si getta con impeto sul Bidente all'altezza del Mulino di Sotto o della Teresona. Uno spettacolo sempre apprezzato e che soprattutto rassicura i gestori dell'Acquedotto di Romagna in merito alla sicurezza per tutta l'annata del rifornimento idrico a un milione di romagnoli e ai turisti che raggiungeranno le spiagge dell'Adriatico. "Confermo che dopo le crisi legate alle prolungate siccità del 2007, del 2012 e quella più recente del 2022 – precisa il presidente di Romagna Acque Tonino Bernabè – il 2025 è iniziato nel migliore dei modi e le insistenti piogge delle ultime settimane hanno riproposto lo sfioro per la quinta volta.

