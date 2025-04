Cate Blanchett annuncia il ritiro dal cinema ma non è la prima volta

Cate Blanchett ha confermato che pensa seriamente al ritiro dalla recitazione perché vorrebbe dedicarsi ad altre cose, nella vita. Nella stessa occasione ha spiegato che non si è mai sentita davvero a suo agio con la fama, nonostante lo status di diva. Va detto che non è la prima volta che l'attrice esprime la volontà di chiudere la sua ilustre carriera, costellata di interpretazioni grandiose, film memorabili e riconoscimenti.Come scrive The Standard, Cate ha spiegato le sue ragioni in un'intervista a Radio Times."La mia famiglia alza gli occhi al cielo ogni volta che lo dico, ma lo penso davvero. Sono seria quando dico che voglio smettere di recitare. Ci sono molte cose che voglio fare nella mia vita"Cate BlanchettL'attrice australiana ha 55 anni, ha vinto due Oscar per The Aviator e Blue Jasmine e ha ricevuto altre sei candidature allo stesso premio, è considerata un'icona di eleganza, ma ha spiegato che ha sempre vissuto con difficoltà alcuni aspetti dell'essere un personaggio celebre.

