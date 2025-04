Hanno fatto pace Cosa c’è dietro Shaila e Zeudi il colpo di scena e la brutta voce sul loro conto

Shaila Gatta e Zeudi Di Palma sembrava irrisolvibile, ma qualCosa è cambiato. Dopo settimane di silenzi e tensioni nate nella casa del Grande Fratello, le due ex concorrenti sono riuscite a ritrovare un punto di contatto. La riappacificazione è avvenuta lontano dai riflettori, ma oggi è finalmente emersa la verità su Cosa abbia spinto le due ragazze a mettere da parte le incomprensioni.A raccontare l’accaduto è stata proprio Shaila, durante una chiacchierata avvenuta all’interno del programma “Verissimo”. È stata lei a chiarire come sia stata Zeudi a fare il primo passo, cercandola e chiedendo di poter parlare. “Mi ha mandato un messaggio molto diretto: ‘Possiamo sentirci?’. Le ho risposto con un sì, perché non mi piace lasciare le cose in sospeso e porto grande rispetto per chi ha il coraggio di mettersi in discussione”, ha spiegato la ballerina. Tuttivip.it - “Hanno fatto pace? Cosa c’è dietro”. Shaila e Zeudi, il colpo di scena e la brutta voce sul loro conto Leggi su Tuttivip.it La tensione che aveva coinvoltoGatta eDi Palma sembrava irrisolvibile, ma qualè cambiato. Dopo settimane di silenzi e tensioni nate nella casa del Grande Fratello, le due ex concorrenti sono riuscite a ritrovare un punto di contatto. La riappacificazione è avvenuta lontano dai riflettori, ma oggi è finalmente emersa la verità suabbia spinto le due ragazze a mettere da parte le incomprensioni.A raccontare l’accaduto è stata proprio, durante una chiacchierata avvenuta all’interno del programma “Verissimo”. È stata lei a chiarire come sia stataa fare il primo passo, cercandola e chiedendo di poter parlare. “Mi ha mandato un messaggio molto diretto: ‘Possiamo sentirci?’. Le ho risposto con un sì, perché non mi piace lasciare le cose in sospeso e porto grande rispetto per chi ha il coraggio di mettersi in discussione”, ha spiegato la ballerina.

"Perché hanno fatto pace". Shaila e Zeudi di nuovo amiche dopo il Grande Fratello: cosa è successo davvero

Dopo settimane di silenzi, tensioni e colpi di scena in diretta, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma sorprendono tutti con un inatteso ritorno di fiamma… amichevole. La loro amicizia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello, sembrava irrimediabilmente compromessa.

