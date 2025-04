Cane Lupo cecoslovacco piange disperato su un terrazzino a Torino arrivano le Forze dell8217Ordine

Torino, un Cane Lupo cecoslovacco è stato filmato dai vicini mentre piangeva e guaiva su un balcone sporco e pieno di rifiuti. Dopo mesi di segnalazioni, la Polizia è finalmente intervenuta. Il Cane ora è salvo, ma il suo futuro resta incerto. Leggi su Fanpage.it , unè stato filmato dai vicini mentreva e guaiva su un balcone sporco e pieno di rifiuti. Dopo mesi di segnalazioni, la Polizia è finalmente intervenuta. Ilora è salvo, ma il suo futuro resta incerto.

Potrebbe interessarti anche:

«Ho guardato negli occhi il lupo, che paura». Cane sbranato, gatto sparito davanti all'agriturismo Il Giardino a Roncosambaccio. I precedenti

FANO I lupi tornano a far paura a Roncosambaccio, nella zona collinare vicino all?agriturismo ?Il Giardino?. Case isolate, tanto verde. E gli animali che fino a poco tempo...

“I lupi e gli ibridi lupo-cane sono un problema”: passa in consiglio regionale una mozione per limitarli

Milano, 4 febbraio 2025 – Il Consiglio Regionale ha approvato la mozione relativa ai lupi presentata dal bresciano Floriano Massarsi e dalla chiavennasca Silvana Snider. Nella mozione è chiesto ...

Hai mai visto un cane “Goblin dell’Himalaya” o un “lupo mannaro da tazza del tè”? Ecco le “razze” che fanno aumentare le adozioni

Una donna che fa volontariato in un rifugio nel Tennessee ha trovato un modo particolarmente simpatico per far emergere i cani ospiti attraverso i social network e così sensibilizzare le persone e ...

Cane Lupo cecoslovacco piange disperato su un terrazzino a Torino: arrivano le Forze dell'Ordine. A spasso per Parigi con un lupo (o un cane?) al guinzaglio, le immagini che ingannano tutti. Cane Lupo Cecoslovacco ucciso in nome di Satana in Calabria: le folli immagini condivise sui social. Prigioniero su un balcone, affamato e dimenticato. Il grido di un cane che la polizia non vuole ascoltare. Smarrito cane lupo in via Col di Lana. Lupo cecoslovacco incatenato per giorni sul balcone, i vigili del fuoco lo salvano a Natale. Ne parlano su altre fonti 

Scrive lastampa.it: Torino, l'ululato disperato del cane Lupo Cecoslovacco che vive in mezzo ai rifiuti su una terrazza - Un cane Lupo Cecoslovacco vive da mesi in totale abbandono su un terrazzo in piazza Respighi 9, zona Barriera di Milano a Torino. Senza cibo né cure, immerso nella sporcizia e isolato da tutto e tutti ...

lastampa.it comunica: Il pianto disperato di un lupo cecoslovacco prigioniero su un terrazzo lurido a Torino - Il cane costretto a convivere con i suoi escrementi e cumuli di rifiuti, denutrito. I residenti: “Nessun risultato le nostre segnalazioni ai vigili” ...

Come scrive deabyday.tv: Cane lupo cecoslovacco: le caratteristiche principali - Il cane lupo cecoslovacco non è un cane adatto a tutti e prima di acquistare un cucciolo occorre informarsi a fondo sulle sue caratteristiche. Il cane lupo cecoslovacco non è un cane adatto a tutti e ...