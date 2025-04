Salerno lavori alla rete idrica sospensione dell’acqua mercoledì 16 aprile in diverse strade

rete di distribuzione dell’acqua, digitalizzazione e monitoraggio” nel Comune di Salerno, è prevista una sospensione temporanea dell’erogazione idrica mercoledì 16 aprile 2025, dalle ore 14:00 alle ore 20:00.Le zone coinvolteIl disservizio interesserà le seguenti strade:Via L. Orofino: civici dispari da 1 a 57 e pari da 4 a 32Piazza M. Ricciardi: civici da 1 a 9Via P. Grisignano: civici dispari da 3 a 25Via G. AurofinoVia A. AurofinoVia G. BertaVia C. SantoroVia A. RotondoVia M. Rossi: civici dal 2 al 28Via A. Falvo: civici dispari da 1 a 13 e civico 2/1Avvertenze per gli utentiAl termine dell’intervento, l’acqua potrebbe presentarsi torbida o opalescente. Si tratta di un fenomeno temporaneo che non pregiudica la potabilità: per eliminarlo, è sufficiente lasciare scorrere l’acqua per alcuni minuti prima dell’utilizzo. Zon.it - Salerno, lavori alla rete idrica: sospensione dell’acqua mercoledì 16 aprile in diverse strade Leggi su Zon.it Nell’ambito dell’intervento per la “Riduzione delle perdite nelladi distribuzione, digitalizzazione e monitoraggio” nel Comune di, è prevista unatemporanea dell’erogazione162025, dalle ore 14:00 alle ore 20:00.Le zone coinvolteIl disservizio interesserà le seguenti:Via L. Orofino: civici dispari da 1 a 57 e pari da 4 a 32Piazza M. Ricciardi: civici da 1 a 9Via P. Grisignano: civici dispari da 3 a 25Via G. AurofinoVia A. AurofinoVia G. BertaVia C. SantoroVia A. RotondoVia M. Rossi: civici dal 2 al 28Via A. Falvo: civici dispari da 1 a 13 e civico 2/1Avvertenze per gli utentiAl termine dell’intervento, l’acqua potrebbe presentarsi torbida o opalescente. Si tratta di un fenomeno temporaneo che non pregiudica la potabilità: per eliminarlo, è sufficiente lasciare scorrere l’acqua per alcuni minuti prima dell’utilizzo.

