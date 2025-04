Bubinoblog - FUOCHI D’ARTIFICIO: RAI1 CELEBRA LA RESISTENZA IN UN’EPOCA DI PERICOLOSO REVISIONISMO

”, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Bouchard e con la regia di Susanna Nicchiarelli, è la serie evento diperre laindi.1944, Alpi piemontesi. Marta, Davide, Sara e Marco sono quattro amici tra i 12 e 13 anni che sognano la fine della guerra e il momento in cui potranno riabbracciare i genitori e i fratelli maggiori. Stanchi di essere trattati come bambini, quando per caso scoprono che la loro età consente di evitare sospetti e perquisizioni, decidono di aiutare in segreto i partigiani.I quattro giovani amici assumono così l’identità del fantomatico “Sandokan”, il ribelle che mette in difficoltà i nazisti e i fascisti della valle. Tra ripide salite e discese mozzafiato, enormi pericoli e grandi prove di coraggio, Marta e i suoi amici contribuiranno a loro modo alla vittoria finale dellae alla liberazione del nostro Paese dall’occupazione nemica.