Russia attacco ucraino sulla regione del Kursk morta una 85enne

attacco ucraino con i droni nella tra lunedì e martedi sulla regione russa del Kursk. Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa russo, nella regione sono stati abbattuti 109 droni. Una donna di 85 anni è rimasta uccisa nell'attacco. Nove persone sono rimaste ferite ed hanno riportato ferite da schegge, traumi cranici e ustioni. Uno degli attacchi ha colpito un deposito di ambulanze, danneggiando 11 veicoli. Tre case private sono state danneggiate a causa dei lanci di droni. Gli abitanti dei palazzi danneggiati sono stati sistemati in strutture di accoglienza temporanee. Liberoquotidiano.it - Russia, attacco ucraino sulla regione del Kursk: morta una 85enne Leggi su Liberoquotidiano.it con i droni nella tra lunedì e martedirussa del. Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa russo, nellasono stati abbattuti 109 droni. Una donna di 85 anni è rimasta uccisa nell'. Nove persone sono rimaste ferite ed hanno riportato ferite da schegge, traumi cranici e ustioni. Uno degli attacchi ha colpito un deposito di ambulanze, danneggiando 11 veicoli. Tre case private sono state danneggiate a causa dei lanci di droni. Gli abitanti dei palazzi danneggiati sono stati sistemati in strutture di accoglienza temporanee.

Russia, attacco ucraino sulla regione del Kursk: morta una 85enne. Trump: "Biden e Zelensky hanno permesso che questa farsa iniziasse" - Onu: "Decine civili uccisi in tre giorni da raid russi da Donetsk a Dnipro".

