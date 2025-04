Trasportava 45 kg di hashish nascosti nella bombola del gas arrestato un 70enne ad Arezzo

arrestato ad Arezzo per traffico di droga. Trasportava 45 kg di hashish nascosti nella bombola del gas della sua auto. Notizie.virgilio.it - Trasportava 45 kg di hashish nascosti nella bombola del gas: arrestato un 70enne ad Arezzo Leggi su Notizie.virgilio.it Un italiano di 70 anni è statoadper traffico di droga.45 kg didel gas della sua auto.

Trasportava 45 kg di hashish nascosti nella bombola del gas: arrestato un 70enne ad Arezzo. Nelle bombole dell'impianto a gas nascondeva 45 chili di hashish: arrestato dalla Polizia di Stato.

Segnala virgilio.it: Trasportava 45 kg di hashish nascosti nella bombola del gas: arrestato un 70enne ad Arezzo - Un italiano di 70 anni è stato arrestato ad Arezzo per traffico di droga. Trasportava 45 kg di hashish nascosti nella bombola del gas della sua auto.

