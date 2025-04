Beppe Savoldi e la Napoli degli anni ’70 alla Fondazione Valenzi la presentazione del libro ‘Mister due miliardi

anni dall’arrivo di Savoldi al Napoli e dall’elezione della prima giunta di sinistra con Valenzi sindaco, un incontro alla Fondazione Valenzi Beppe Savoldi arriva al Calcio Napoli 50 anni fa, nello stesso anno in cui, vinte le elezioni, amministrerà la città la prima giunta comunale di sinistra presieduta da Maurizio Valenzi.L’occasione dell’incontro previsto per giovedì 17 alle 10 nella sede della Fondazione Valenzi è la presentazione del libro “Savoldi. Mister due miliardi” di Giuseppe Cascone, pubblicato da Garrincha Edizioni. Con l’autore e moderati dal giornalista e docente dell’Accademia di Belle arti di Napoli Diego Del Pozzo, ne discuteranno l’avvocato dello Stato e già deputato Raffaele Cananzi, la docente dell’Accademia di Belle arti di Napoli Enrica D’Aguanno, il direttore di Garrincha Edizioni Giovanni Salomone e la presidente della Fondazione Lucia Valenzi. Puntomagazine.it - Beppe Savoldi e la Napoli degli anni ’70: alla Fondazione Valenzi la presentazione del libro ‘Mister due miliardi Leggi su Puntomagazine.it A 50dall’arrivo diale dall’elezione della prima giunta di sinistra consindaco, un incontroarriva al Calcio50fa, nello stesso anno in cui, vinte le elezioni, amministrerà la città la prima giunta comunale di sinistra presieduta da Maurizio.L’occasione dell’incontro previsto per giovedì 17 alle 10 nella sede dellaè ladel. Mister due” di Giuseppe Cascone, pubblicato da Garrincha Edizioni. Con l’autore e moderati dal giornalista e docente dell’Accademia di Belle arti diDiego Del Pozzo, ne discuteranno l’avvocato dello Stato e già deputato Raffaele Cananzi, la docente dell’Accademia di Belle arti diEnrica D’Aguanno, il direttore di Garrincha Edizioni GiovSalomone e la presidente dellaLucia

