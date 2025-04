Achille Lauro abbraccia Piazza di Spagna e ambisce a diventare il nuovo Re musicale di Roma

Achille Lauro ha suonato canzoni dal nuovo album in uscita e vecchie hit, da Incoscienti giovani a 16 marzo, in un concerto annunciato last second a Piazza di Spagna a Roma, lui che della Capitale ambisce a diventare uno dei simboli musicali. Leggi su Fanpage.it ha suonato canzoni dalalbum in uscita e vecchie hit, da Incoscienti giovani a 16 marzo, in un concerto annunciato last second adi, lui che della Capitaleuno dei simboli musicali.

