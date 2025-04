Lorenzo Pinetti è il nuovo presidente di Confartigianato Imprese

Confartigianato Imprese Bergamo ha una nuova guida. Lorenzo Pinetti, 46 anni, già vicepresidente vicario e rappresentante dell'Area Produzione e Subfornitura, è stato eletto per acclamazione presidente dell'Organizzazione nel corso della prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo, che si è tenuta lunedì 14 aprile nella sede di via Torretta.Succede a Giacinto Giambellini, che ha guidato l'associazione per due mandati consecutivi. L'elezione di Pinetti arriva dopo l'80ª Assemblea Generale dei Soci, tenutasi lo scorso 11 aprile,durante la quale è stato ratificato il nuovo Consiglio Direttivo, in carica nel quadriennio 2025-2025, e dove è stato approvato all'unanimità il rendiconto economico-finanziario 2024.Classe 1979, Lorenzo Pinetti è Ceo della "Pinetti srl" di Bagnatica, azienda di famiglia fondata nel 1983 dai genitori Alberto ed Ezia, specializzata nella realizzazione di complementi d'arredo eaccessori esclusivi in pelle, legno e cuoio per la casa, l'ufficio e l'hotellerie.

