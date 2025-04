Cambia l’avversario di Luciano Darderi a Monaco c’è un forfait all’esordio

Luciano Darderi al torneo ATP 500 di Monaco. Il tennista italiano non giocherà contro il ceco Jiri Lehecka al primo turno dell’evento in corso di svolgimento sulla terra rossa tedesca, poiché il suo rivale si è ritirato in prossimità del debutto in Baviera. Il 23enne, reduce dalla conquista del trofeo all’ATP 250 di Marrakech, se la dovrà vedere contro l’australiano Christopher O’Connell.Il numero 47 del mondo incrocerà il 30enne numero 87 del ranking ATP, che entra così in tabellone da lucky loser dopo che tre giorni fa aveva perso nelle qualificazioni contro il taiwanese Tseng. Si tratta di una buona notizia per l’azzurro, che dovrà vedersela contro un giocatore sulla carta più abbordabile rispetto a Lehecka, numero 26 del mondo reduce dal ko subito in rimonta contro Lorenzo Musetti al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Oasport.it - Cambia l’avversario di Luciano Darderi a Monaco: c’è un forfait all’esordio Leggi su Oasport.it Cambio di avversario peral torneo ATP 500 di. Il tennista italiano non giocherà contro il ceco Jiri Lehecka al primo turno dell’evento in corso di svolgimento sulla terra rossa tedesca, poiché il suo rivale si è ritirato in prossimità del debutto in Baviera. Il 23enne, reduce dalla conquista del trofeo all’ATP 250 di Marrakech, se la dovrà vedere contro l’australiano Christopher O’Connell.Il numero 47 del mondo incrocerà il 30enne numero 87 del ranking ATP, che entra così in tabellone da lucky loser dopo che tre giorni fa aveva perso nelle qualificazioni contro il taiwanese Tseng. Si tratta di una buona notizia per l’azzurro, che dovrà vedersela contro un giocatore sulla carta più abbordabile rispetto a Lehecka, numero 26 del mondo reduce dal ko subito in rimonta contro Lorenzo Musetti al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo.

Potrebbe interessarti anche:

NWE: cambia l’avversario di Nemeth per Purgatory, colpa della sospensione di El Patron?

Novità per il Main Event della NWE per lo Show “NWE Purgatory” del 10 Maggio al PalaCollegno di Torino. A contendersi infatti il rinato NWE Heavyweight Championship (detenuto in passato da ...

ATP Miami 2025, cambia l’avversario di Darderi: forfait di Hubert Hurkacz

Hubert Hurkacz si è cancellato dal torneo ATP Masters 1000 di Miami: il polacco, accreditato della 21ma testa di serie, aveva usufruito di un bye al primo turno e nel secondo avrebbe dovuto ...

Origine coronavirus, la Cia cambia posizione: “Probabile fuga da laboratorio cinese”

Per anni la Cia ha sostenuto che non fosse chiaro se la pandemia di Covid fosse emersa dall'esposizione umana a un animale infetto

Chi è Griekspoor: età, carriera, i precedenti con Sinner, la fidanzata, l'amore per l'Ajax e Spider-Man. ATP Amburgo, Sonego si ritira per intossicazione alimentare: Darderi sfida Hardt. Cobolli e Darderi, scintille e accuse a Cincinnati: "Stai male per finta". Il gesto gelido a fine partita. Berrettini batte van de Zandschulp nell'Atp di Tokyo e va agli ottavi di finale. ATP Amburgo: forfait last minute per Lorenzo Sonego, niente derby con Luciano Darderi. Roland Garros: debutto agevole per Djokovic. Ne parlano su altre fonti 

Secondo oasport.it: Cambia l’avversario di Luciano Darderi a Monaco: c’è un forfait all’esordio - Cambio di avversario per Luciano Darderi al torneo ATP 500 di Monaco. Il tennista italiano non giocherà contro il ceco Jiri Lehecka al primo turno ...

Scrive eurosport.it: Quando gioca la finale Luciano Darderi contro Tallon Griekspoor? Data, orario e dove vedere la partita in tv e streaming - TENNIS, ATP MARRAKECH - Luciano Darderi vs Tallon Griekspoor mette in palio il titolo al torneo ATP 250 di Marrakech. Data, orario, precedenti tra i giocatori ...

Nota di msn.com: Luciano Darderi vola in semifinale a Marrakech: vendetta su Kopriva - Un trionfo per Luciano Darderi a Marrakech: battuto Vit Kopriva e semifinale conquistata con un'ottima prestazione.