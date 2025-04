Ritorno all’energia nucleare Anche la centrale di Latina disponibile alla riapertura

Ritorno al nucleare in Italia è stato rilanciato in maniera decisa durante l’evento “Il nucleare sostenibile: l’Italia riparte”, promosso dalla Lega. Un’occasione che ha visto confrontarsi amministratori delegati dei principali player energetici, rappresentanti delle istituzioni e il ministro Matteo Salvini, chiamato a tirare le conclusioni.A lasciare il segno, però, è stato Gian Luca Artizzu, amministratore delegato di Sogin, la società pubblica che gestisce la disattivazione degli impianti nucleari italiani. Con dichiarazioni forti e chiare, Artizzu ha aperto ufficialmente alla possibilità di riutilizzare i siti delle centrali esistenti, oggi in fase di smantellamento, come base per una nuova stagione dell’energia nucleare nel nostro Paese.Borgo Sabotino torna a far discutereTra le centrali oggetto del processo di decomissioning, figura Anche l’impianto di Latina, situato a Borgo Sabotino, costruito nei primi anni Sessanta e fermato a seguito del referendum del 1987. Dayitalianews.com - Ritorno all’energia nucleare? Anche la centrale di Latina “disponibile” alla riapertura Leggi su Dayitalianews.com Il tema delalin Italia è stato rilanciato in maniera decisa durante l’evento “Ilsostenibile: l’Italia riparte”, promosso dLega. Un’occasione che ha visto confrontarsi amministratori delegati dei principali player energetici, rappresentanti delle istituzioni e il ministro Matteo Salvini, chiamato a tirare le conclusioni.A lasciare il segno, però, è stato Gian Luca Artizzu, amministratore delegato di Sogin, la società pubblica che gestisce la disattivazione degli impianti nucleari italiani. Con dichiarazioni forti e chiare, Artizzu ha aperto ufficialmentepossibilità di riutilizzare i siti delle centrali esistenti, oggi in fase di smantellamento, come base per una nuova stagione dell’energianel nostro Paese.Borgo Sabotino torna a far discutereTra le centrali oggetto del processo di decomissioning, figural’impianto di, situato a Borgo Sabotino, costruito nei primi anni Sessanta e fermato a seguito del referendum del 1987.

Potrebbe interessarti anche:

Il ritorno al nucleare. Sì al disegno di legge: energia atomica dal 2030

L’Italia torna al nucleare. Non sarà più quello delle vecchie centrali chiuse per effetto dell’esito del referendum post-Chernobyl. E, anzi, la frattura con quel modello dovrà essere evidente. Ma il ...

Nucleare, il pressing per far votare il provvedimento in Consiglio dei ministri. Ritorno all’energia atomica entro 2 anni

Ci sarà anche la votazione sul ddl nucleare tra i punti all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri di domani, martedì 25 febbraio. Lo confermano a Open fonti del ministero dell’Ambiente, che ...

Nucleare, ci sarà un nuovo referendum? Il governo tira dritto sul ritorno dell’energia atomica, gli ambientalisti promettono battaglia

Il ddl nucleare approvato venerdì 28 febbraio spiana la strada al ritorno dell’energia atomica in Italia. Una decisione rivendicata con orgoglio dal governo Meloni, seppur con qualche malumore ...

Salvini ritorna sul nucleare: "Mi piacerebbe la prima centrale fosse a Milano". L’Italia getta le basi per un ritorno all’energia nucleare. Ritorno all’energia nucleare, ma sostenibile e 4.0. Referendum superati. La Svizzera considera il ritorno all’energia nucleare. Ritorno all’energia nucleare, il report IEA. «Il nuovo nucleare creerà distretti industriali strategici». Ne parlano su altre fonti 

Segnala milanotoday.it: Salvini ritorna sul nucleare: "Mi piacerebbe la prima centrale fosse a Milano" - Il ministro dei Trasporti lancia la data durante un convegno al Pirellone: "Entro il 2032". Ma "chiudere le centrali a carbone è un errore" ...

Come scrive newtuscia.it: Artizzu (Ad Sogin): “Per un ritorno al nucleare mettiamo a disposizione i siti delle nostre centrali” - NewTuscia – MILANO – “Smantellare una centrale nucleare significa prima di tutto confinare ciò che è radioattivo rispetto alla biosfera e rispetto alle attività umane. Confinare significa rendere ciò ...

Riporta piacenzasera.it: Ritorno al nucleare, l’ad di Sogin parla di Caorso “A disposizione i siti delle vecchie centrali” - “Per un ritorno al nucleare, oltre alle sue competenze, Sogin mette a disposizione i siti delle vecchie centrali che stiamo smantellando. Noi smantelliamo ...