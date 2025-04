Coppia uccisa il killer li ha cercati in casa dove puntano le indagini

killer che ieri sera ha sparato uccidendo la Coppia di cinesi in via Prenestina a Roma li avrebbe prima attesi nel palazzo dove vivevano per poi aprire il fuoco appena li ha incrociati mentre rincasavano in bicicletta. Iltempo.it - Coppia uccisa, il killer li ha cercati in casa: dove puntano le indagini Leggi su Iltempo.it Si chiamavano Zhang Dayong e Gong Xiaoqing i due cinesi di 52 e 38 anni uccisi nella tarda serata di ieri in via Prenestina, due civici prima dell'appartamento nel quale vivevano, affittato loro da un connazionale. All'interno dell'abitazione, i carabinieri hanno trovato i passaporti di entrambi. Sono stati uccisi da circa 6 i colpi di pistola esplosi nella tarda serata di ieri nel quartiere Pigneto di Roma. Due di questi colpi avrebbero centrato l'uomo e la donna alla nuca in quella che sembra un'esecuzione. Al momento, nessuna ipotesi è esclusa, dal regolamento di conti a un omicidio legato alla criminalità organizzata, fino alla pista passionale. Ilche ieri sera ha sparato uccidendo ladi cinesi in via Prenestina a Roma li avrebbe prima attesi nel palazzovivevano per poi aprire il fuoco appena li ha incrociati mentre rinvano in bicicletta.

Roma, coppia uccisa in un agguato sulla Prenestina: il killer ha citofonato ai vicini per farsi aprire, chi so. Coppia uccisa sulla Prenestina, il killer li ha cercati in casa: dove puntano le indagini. Roma, esecuzione al Pigneto: coppia uccisa in strada. Un uomo e una donna raggiunti da una raffica di proietti. La ex moglie di Luca Ricci in lacrime: "Perché lo hai fatto? Ma per me non sarai mai un assassino". La serie La coppia perfetta su Netflix: Chi ha ucciso Merritt nella serie "La coppia perfetta"?. Sharon Verzeni, l'assassino ha "schivato" 60 telecamere: «O è stato fortunato o sapeva dov'erano. Ne parlano su altre fonti 

Si apprende da msn.com: Roma, coppia uccisa in un agguato sulla Prenestina: il killer ha citofonato ai vicini per farsi aprire, chi sono le vittime. Si segue anche pista sentimentale - Li stava aspettando all'interno del palazzo dove vivevano in via Prenestina, a Roma. E' lì che il killer ha atteso i due cittadini ...

iltempo.it riferisce: Coppia uccisa sulla Prenestina, il killer li ha cercati in casa: dove puntano le indagini - Il killer che ieri sera ha sparato uccidendo la coppia di cinesi in via Prenestina a Roma li avrebbe prima attesi nel palazzo dove vivevano per poi aprire il fuoco appena li ha incrociati mentre ...

Come scrive ansa.it: Spari in strada a Roma, uccisa una coppia di cinesi: contro di loro almeno 6 colpi di pistola - Il killer li ha attesi nel palazzo Aveva citofonato i condomini. Si valuta la pista sentimentale. Esclusa la rapina (ANSA) ...