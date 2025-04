Questo non se lo aspettava… Ilary Blasi raggiunta e gelata dall’inaspettata notizia dopo The Couple

Couple, il nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. La puntata, trasmessa in prima serata, ha visto trionfare la coppia formata dalle sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, che si sono imposte sulle altre grazie a una prova basata sull’intesa tra coppie. La loro vittoria ha permesso loro di ottenere l’immunità dal televoto e anche un vantaggio tattico: hanno infatti potuto sottrarre due chiavi ad altrettante coppie concorrenti. La prima chiave è stata tolta al duo Spinalbese-Tabanelli, la seconda ai fratelli Mileto. In Questo modo, le sorelle Boccoli salgono a quota quattro chiavi complessive, piazzandosi momentaneamente in testa al gioco. Tutte le altre coppie ne possiedono due, mentre i Mileto restano a secco. Leggi su Caffeinamagazine.it Lunedì 14 aprile è andato in onda il secondo appuntamento con The, il nuovo reality di Canale 5 condotto da. La puntata, trasmessa in prima serata, ha visto trionfare la coppia formata dalle sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, che si sono imposte sulle altre grazie a una prova basata sull’intesa tra coppie. La loro vittoria ha permesso loro di ottenere l’immunità dal televoto e anche un vantaggio tattico: hanno infatti potuto sottrarre due chiavi ad altrettante coppie concorrenti. La prima chiave è stata tolta al duo Spinalbese-Tabanelli, la seconda ai fratelli Mileto. Inmodo, le sorelle Boccoli salgono a quota quattro chiavi complessive, piazzandosi momentaneamente in testa al gioco. Tutte le altre coppie ne possiedono due, mentre i Mileto restano a secco.

