Brignone mostra i segni dell’operazione Di questi 42 punti avrei fatto a meno Come sta

punti, ma degli ultimi 42 avrei fatto a meno“. Scherza, in un post su Instagram, Federica Brignone che ha pubblicato una serie di foto riassuntive della stagione sciistica che le ha riservato la grandissima gioia di aver vinto per la seconda volta in carriera la Sfera di Cristallo, ma allo stesso tempo ha rimediato un terribile infortunio nello slalom gigante ai campionati italiani di sci alpino in Val di Fassa dello scorso 3 aprile. E tra le immagini postate, c’è anche quella che mostra gli incredibili segni dell’operazione subita. “Stagione 24/25: è finita col botto, avrei preferito però quello di una bottiglia di spumante! È stato un inverno indimenticabile e super emozionante! Tutto è stato possibile GRAZIE a: mio fratello Davide che ci ha sempre creduto, il mitico Sbarde che mi permette di arrivare in partenza sempre sicura, tutta la mia squadra che ha reso questa stagione super divertente, gli allenatori preparatori e fisio che mi hanno tenuta in forma per tutti questi mesi, la federazione, il Centro Sportivo Carabinieri, i miei sponsor che credono in me da tanti anni, la mia famiglia che mi ha seguito piu del solito, i miei amici, il mio Fan Club, Giulia e Daniela e tutti quelli che lavorano dietro le quinte!”, ha scritto Federica Brignone nel post pubblicato sui propri account social, accompagnato dalle 4 foto che hanno riassunto la sua stagione sportiva: la vittoria delle 3 Coppe del Mondo (quella generale, di gigante e di discesa libera), e una in cui mostra l’impressionante cicatrice sulla sua gamba post operazione. Ilfattoquotidiano.it - Brignone mostra i segni dell’operazione: “Di questi 42 punti avrei fatto a meno”. Come sta Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Sono già al lavoro per tornare al 100%. In ogni caso ho migliorato il mio record di, ma degli ultimi 42“. Scherza, in un post su Instagram, Federicache ha pubblicato una serie di foto riassuntive della stagione sciistica che le ha riservato la grandissima gioia di aver vinto per la seconda volta in carriera la Sfera di Cristallo, ma allo stesso tempo ha rimediato un terribile infortunio nello slalom gigante ai campionati italiani di sci alpino in Val di Fassa dello scorso 3 aprile. E tra le immagini postate, c’è anche quella chegli incredibilisubita. “Stagione 24/25: è finita col botto,preferito però quello di una bottiglia di spumante! È stato un inverno indimenticabile e super emozionante! Tutto è stato possibile GRAZIE a: mio fratello Davide che ci ha sempre creduto, il mitico Sbarde che mi permette di arrivare in partenza sempre sicura, tutta la mia squadra che ha reso questa stagione super divertente, gli allenatori preparatori e fisio che mi hanno tenuta in forma per tuttimesi, la federazione, il Centro Sportivo Carabinieri, i miei sponsor che credono in me da tanti anni, la mia famiglia che mi ha seguito piu del solito, i miei amici, il mio Fan Club, Giulia e Daniela e tutti quelli che lavorano dietro le quinte!”, ha scritto Federicanel post pubblicato sui propri account social, accompagnato dalle 4 foto che hanno riassunto la sua stagione sportiva: la vittoria delle 3 Coppe del Mondo (quella generale, di gigante e di discesa libera), e una in cuil’impressionante cicatrice sulla sua gamba post operazione.

