Aria di calciomercato, scambio Abraham-Saelemaekers: il patto tra Roma e Milan

Con la stagione che si avvia verso la conclusione, nonostante ci siano ancora tutti i verdetti da emettere, comincia a prendere piede l’attesa per la nuova sessione diestiva. Per le future mosse dellamolto potrebbe dipendere dal piazzamento finale in campionato, ma ci sarebbe una trattativa che sembrerebbe essere già ben avviata. Si tratta dellotra, che la scorsa estate ha portato l’inglese ale il belga nella Capitale, con i due giocatori che si sono dimostrati molto utili per entrambe le formazioni.L’imdicon il mondo giallorosso è stato frenato da un brutto infortunio alla caviglia, che lo ha costretto a restare ai box per più di due mesi. Al suo rientro però il classe ’99 ha fin da subito mostrato la propria importanza, sia per una questione di duttilità a livello tattico, sia per l’essere incisivo e presente negli ultimi metri, dove si è fatto notare con sei reti e quattro assist.