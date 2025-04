Piangeva non dormiva Intervista choc alla mamma del bimbo strappato alla famiglia affidataria

bimbo adottato da un'altra famiglia dopo quattro anni in affido Ilgiornale.it - "Piangeva, non dormiva". Intervista choc alla mamma del bimbo "strappato" alla famiglia affidataria Leggi su Ilgiornale.it A Quarta Repubblica la storia di Luca, iladottato da un'altradopo quattro anni in affido

Longuelo, sparò e ferì uno dei ladri che si era ritrovato in casa mentre dormiva: archiviata la posizione dell’ex maresciallo

IL PROCEDIMENTO. Posizione archiviata per l’ex militare della Gdf di 86 anni: sparò per difendersi. Era indagato per tentato omicidio. Lui: non volevo uccidere e mi spiace per quel ragazzo.

VIDEO | Dormiva nella casa in fiamme, così i vigili hanno salvato un uomo a Rione Taormina

Hanno tagliato le grate a protezione dell’ingresso e portato fuori un uomo bloccato all’interno di una abitazione in fiamme. Così stanotte i Vigili del fuoco hanno salvato il residente di una delle ...

Ad Acerra pitbull sbrana bimba di 9 mesi nel suo letto e la uccide, il padre dormiva: la drammatica scoperta

Tragedia ad Acerra, in provincia di Napoli: una bimba di 9 mesi è morta sbranata da un pitbull, il padre l'ha trovata nel letto in una pozza di sangue