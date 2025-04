The Couple la brutta notizia al risveglio per Ilary Blasi

Couple, la brutta notizia al risveglio per Ilary Blasi – Era partita con il piglio di una sfida personale, The Couple – Una vittoria per due. Un programma nuovo, costruito per raccontare le relazioni sentimentali sotto la lente leggera ma pungente di Ilary Blasi, che dopo un anno turbolento sul fronte privato è tornata alla conduzione con un format che, almeno sulla carta, sembrava cucito su misura: coppie, giochi e un pizzico di tensione da reality. ( dopo le foto) Leggi anche: “The Couple”, chi ha vinto la seconda puntataLeggi anche: Pamela Prati fugge dopo la finale dello show Rai e non posa con le colleghe: “Forse si aspettava di vincere.” (VIDEO)“The Couple”, la brutta notizia al risveglio per Ilary BlasiCanale 5 aveva scommesso sul carisma pop della conduttrice romana, ben consapevole del mix letale di empatia e ironia che l’ha sempre resa una presenza amata dal pubblico. Tvzap.it - “The Couple”, la brutta notizia al risveglio per Ilary Blasi Leggi su Tvzap.it News tv. “Che crollo”: The, laalper– Era partita con il piglio di una sfida personale, The– Una vittoria per due. Un programma nuovo, costruito per raccontare le relazioni sentimentali sotto la lente leggera ma pungente di, che dopo un anno turbolento sul fronte privato è tornata alla conduzione con un format che, almeno sulla carta, sembrava cucito su misura: coppie, giochi e un pizzico di tensione da reality. ( dopo le foto) Leggi anche: “The”, chi ha vinto la seconda puntataLeggi anche: Pamela Prati fugge dopo la finale dello show Rai e non posa con le colleghe: “Forse si aspettava di vincere.” (VIDEO)“The”, laalperCanale 5 aveva scommesso sul carisma pop della conduttrice romana, ben consapevole del mix letale di empatia e ironia che l’ha sempre resa una presenza amata dal pubblico.

Potrebbe interessarti anche:

The Couple: Chi è Jasmine Carrisi? Tutto sulla Concorrente del Nuovo Reality Show di Canale5

Conosciamo meglio una delle concorrenti in gara del nuovo reality show di Canale 5, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi!

The Couple, chi è la notaia Maria Teresa: cognome, dove lavora, altro

Non solo i concorrenti e gli opinionisti, Ilary Blasi è protagonista della prima edizione di The Couple insieme a una giuria, composta anche da un notaio. La donna che riveste questo ruolo sta ...

Mister Movie | The Couple avrà la Diretta 24h, il nuovo reality game di Ilary Blasi su Canale 5

A partire da lunedì 7 aprile, Canale 5 accoglierà un nuovo, avvincente reality game: TheCouple. Il programma, condotto da Ilary Blasi, vedrà i concorrenti partecipare in coppie, sfidandosi in ...

Che mazzata per Ilary Blasi, un colpo duro da digerire. Mediaset senza reality è morta? Il Grande Fratello chiude e torna Gold, The Couple (con Ilary Blasi) e L'Isola dei famosi (con Veronica Gentili?) su Canale 5, Rete 4 e Italia 1 fossilizzate. Ma gli ascolti.... È morta la madre di Filippa Lagerback, l’annuncio di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Love Is In The Air, una brutta notizia per Serkan. Nozze Simona Ventura e Giovanni Terzi, domani via alla festa e poi mega cerimonia (ma c’è una brutta notizia). Tapiro di Striscia a Vladimir Luxuria per lo scontro con Benigno: "La transfobia è una brutta malattia". Ne parlano su altre fonti 

Lo riporta msn.com: Caos a “The Couple”, notai nel mirino di Striscia la Notizia dopo la prima puntata del nuovo show con Ilary Blasi: «Distratti e poco lucidi» - Dopo le polemiche che hanno coinvolto i notai di Affari Tuoi, anche quelli del nuovo programma Mediaset The Couple, condotto da Ilary Blasi, finiscono sotto i riflettori di Striscia la Notizia. Nella.

Riporta msn.com: The Couple: la Blasi rischia la chiusura anticipata? C’è un colpevole - The Couple, il nuovo programma mediaset condotto da Ilary Blasi, rischia di essere un flop clamoroso... Ecco gli errori e i motivi di questa situazione ...

Scrive gazzetta.it: The Couple, cos'è successo il 14 aprile: le prime nomination, le sfide - Seconda puntata per il reality The Couple condotto da Ilary Blas i con Luca Tommassini e Francesca Barra come opinionisti. Dopo una settimana all'interno della casa le diverse coppie hanno iniziato a ...