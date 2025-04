Un po’ di Fregene e Maccarese al Festival di Cannes con il film Fuori di Mario Martone

Fiumicino, 15 aprile 2025 – La Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino desidera esprimere le più sincere congratulazioni al regista Mario Martone per la recente notizia riguardante la partecipazione in concorso al Festival di Cannes del film "Fuori". La pellicola, con protagoniste Valeria Golino, Elodie e Matilda De Angelis, è stata, infatti, girata in parte proprio presso le località di Fregene e Maccarese, con la collaborazione tra la società di produzione The Apartment, Rai Cinema e la Commissione Cinematografica di Fiumicino. Il Direttore Alessandro De Nitto ha collaborato con la produzione nella scelta delle location sul territorio, optando per alcuni scorci marinari di Fregene per girare alcune scene raffiguranti un momento conviviale tra le tre protagoniste, accompagnate dall'attore Antonio Gerardi.

