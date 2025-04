Puntomagazine.it - Napoli: “la Legge va rispettata e io non posso andare via da qui”. denunciato 74enne

Leggi su Puntomagazine.it

. L’uomo aveva inventato uno stratagemma per non essere sfrattato. Aveva redatto un documento falso che gli imponeva i domiciliariHa 74 anni, è già noto alle forze dell’ordine e non gli manca di certo l’inventiva. Il primo aprile . giusto per rimanere in tema, ma i fatti sono realmente accaduti e non si è trattato di uno scherzo. Siamo aa via Teofilo Patini nel quartiere Arenella.Un ufficiale giudiziario si presenta davanti la porta di ingresso di un’abitazione. All’interno un uomo,del posto. C’è da eseguire lo sfratto dell’immobile occupato dall’anziano perchè moroso nel pagamento del canone di locazione da un anno. Tutto, se vogliamo, nella norma ma nasce un problema.L’uomo non può lasciare quell’abitazione. C’è lache va. Il, infatti, riferisce all’ufficiale giudiziario che non può lasciare quell’abitazione.