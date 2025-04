Laverita.info - Dizionario Testardo | Woke: I risvegli che non ci svegliano

Leggi su Laverita.info

Le parole più abusate sono le meno chiare: l'uso consuma e inflazione, distorce il significato. La parola "" non fa eccezione: non è semplice da definire. Un po' versione agli steroidi del politicamente corretto, un po' generica ideologia anti-razzista: ma cos'è davvero il? Con Mattia Ferraresi, giornalista e scrittore, il podcast percorre la storia della parola per scoprire un tratto comune, carsico e periodicamente riemergente nella storia umana e nella vicenda americana: una forma di gnosi che fa capolino per rivelare a chi voglia "destarsi" la vera essenza del mondo. Portando, di solito, a cocenti delusioni. Ospite della puntata: Mattia Ferraresi, giornalista e scrittoreColonna sonora: Sufjan Stevens - My Rajneesh Bibliografia, testi e riferimenti citati:Mattia Ferraresi, I demoni della mente, Mondadori 2024Platone, La Repubblica, Laterza 2024