Lazio Bodo Glimt le probabili formazioni

Lazio-Bodo Glimt si giocherà giovedì 17 aprile 2025 alle ore 21 presso lo stadio Olimpico.Lazio-Bodo Glimt: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREMissione rimonta per i biancocelesti costretti a recuperare due gol di svantaggio per entrare tra le prime quattro di una competizione che è stata dominata nella fase a girone unica chiusa al primo posto, per poi eliminare il Viktoria Plzen agli ottavi. I norvegesi hanno saputo sfruttare il fattore casalingo e anche ambientale per mandare al tappeto i biancocelesti. Ma c’è ancora un match da disputare, e la squadra di Knutsen sa che non è ancora finita. Ad ogni modo si tratta di una compagina ostica avendo elimato ai playoff gli olandesi del Twente dopo i tempi supplementare, e agli ottavi l’Olympiacos, detentori della Conference League. Sport.periodicodaily.com - Lazio-Bodo Glimt: le probabili formazioni Leggi su Sport.periodicodaily.com Gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2024/2025. Dopo il ko dell’andata in Norvegia, i biancocelesti devono ribaltare il risultare per centrare la semifinale.si giocherà giovedì 17 aprile 2025 alle ore 21 presso lo stadio Olimpico.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREMissione rimonta per i biancocelesti costretti a recuperare due gol di svantaggio per entrare tra le prime quattro di una competizione che è stata dominata nella fase a girone unica chiusa al primo posto, per poi eliminare il Viktoria Plzen agli ottavi. I norvegesi hanno saputo sfruttare il fattore casalingo e anche ambientale per mandare al tappeto i biancocelesti. Ma c’è ancora un match da disputare, e la squadra di Knutsen sa che non è ancora finita. Ad ogni modo si tratta di una compagina ostica avendo elimato ai playoff gli olandesi del Twente dopo i tempi supplementare, e agli ottavi l’Olympiacos, detentori della Conference League.

