Francesco Cangi amp The Lonely Rockets il nuovo EP What if the Universe esce il 18 aprile 2025

A partire da venerdì 18 aprile 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming "What if the Universe..?", il nuovo ep di Francesco Cangi & The Lonely Rockets dal quale è estratto il singolo in rotazione radiofonica "Lundi à Six Heures", un inno cantato soavemente da Sabina Sciubba che racconta di un sogno che inizia ogni Lunedì alle 6. Il disco segna il debutto ufficiale da leader del trombonista e polistrumentista fiorentino, e raccoglie una serie di brani composti e prodotti interamente dallo stesso artista.

