Referendum 8 e 9 giugno per cosa si vota

giugno 2025, i cittadini italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi su cinque quesiti referendari riguardanti il lavoro e la cittadinanza. Questi Referendum, promossi da sindacati e associazioni, mirano ad abrogare specifiche disposizioni legislative attualmente in vigore.1. Licenziamenti illegittimi – Si può riavere il posto dopo un licenziamento ingiusto?Oggi, se un’azienda con più di 15 dipendenti licenzia qualcuno senza una giusta causa, il lavoratore riceve solo un risarcimento economico ma non può essere riassunto. Se vince il SÌ, chi viene licenziato ingiustamente potrà essere reintegrato nel posto di lavoro.2. Tutele per chi lavora in piccole aziende – Risarcimenti più alti per chi viene licenziato senza motivoSe un lavoratore di un’azienda con meno di 16 dipendenti viene licenziato senza giusta causa, oggi può ricevere al massimo 6 mesi di stipendio come risarcimento. Leggi su Funweek.it L’8 e il 92025, i cittadini italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi su cinque quesiti referendari riguardanti il lavoro e la cittadinanza. Questi, promossi da sindacati e associazioni, mirano ad abrogare specifiche disposizioni legislative attualmente in vigore.1. Licenziamenti illegittimi – Si può riavere il posto dopo un licenziamento ingiusto?Oggi, se un’azienda con più di 15 dipendenti licenzia qualcuno senza una giusta causa, il lavoratore riceve solo un risarcimento economico ma non può essere riassunto. Se vince il SÌ, chi viene licenziato ingiustamente potrà essere reintegrato nel posto di lavoro.2. Tutele per chi lavora in piccole aziende – Risarcimenti più alti per chi viene licenziato senza motivoSe un lavoratore di un’azienda con meno di 16 dipendenti viene licenziato senza giusta causa, oggi può ricevere al massimo 6 mesi di stipendio come risarcimento.

