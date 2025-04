The Couple Jasmine Carrisi commuove Essere figlia di Al Bano è difficile

Jasmine Carrisi svela la sua fragilità in tv e per la prima volta parla delle difficoltà di Essere figlia di genitori famosi come Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Fra i pregi di The Couple, il nuovo game show condotto da Ilary Blasi, c’è senza dubbio la capacità di mostrare lati inediti e segreti di personaggi famosi.La fragilità di Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano CarrisiJasmine Carrisi ha deciso di aprirsi con il pubblico, raccontando la difficoltà di Essere figlia di un vip come Al Bano. Classe 2001, la giovane è nata dal legame con il cantante e Loredana Lecciso. Da sempre ha avuto una grande passione per la musica e ha iniziato una carriera di cantante, complici anche i social, come Instagram e TikTok, dove è piuttosto popolare.La scelta di esporsi però le ha causato moltissime critiche, spesso crudeli, che hanno creato un grande senso di insicurezza in Jasmine. Dilei.it - The Couple, Jasmine Carrisi commuove: “Essere figlia di Al Bano è difficile” Leggi su Dilei.it svela la sua fragilità in tv e per la prima volta parla delle difficoltà didi genitori famosi come Ale Loredana Lecciso. Fra i pregi di The, il nuovo game show condotto da Ilary Blasi, c’è senza dubbio la capacità di mostrare lati inediti e segreti di personaggi famosi.La fragilità didi Alha deciso di aprirsi con il pubblico, raccontando la difficoltà didi un vip come Al. Classe 2001, la giovane è nata dal legame con il cantante e Loredana Lecciso. Da sempre ha avuto una grande passione per la musica e ha iniziato una carriera di cantante, complici anche i social, come Instagram e TikTok, dove è piuttosto popolare.La scelta di esporsi però le ha causato moltissime critiche, spesso crudeli, che hanno creato un grande senso di insicurezza in

