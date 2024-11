Ilrestodelcarlino.it - Barricate su Monteschiantello: "Ampliamento né ora né mai"

di Sandro Franceschetti Il comitato ‘AmbienteVivo’ di San Costanzo, che da oltre 3 anni lotta per scongiurare l’estensione volumetrica della discarica di(nel territorio di Fano, ma ad appena 800 metri dal confine sancostanzese) "esprime forte perplessità e contrarietà, a seguito delle parole pronunciate dal sindaco Serfilippi alla trasmissione tv ‘Primo cittadino’". Parole di questo tenore: "Non è all’ordine del giorno, attualmente, nessun, perché bisognerà che i sindaci, in sede di assemblea Ato decidano il futuro dei rifiuti della nostra comunità. E’ un tema scottante, ma importante, perché quando i cittadini si vedranno triplicate le bollette verranno loro a chiedere di effettuare o nuove discariche o ampliamenti". Lo stesso Serfilippi ha aggiunto: "Al momento non c’è nulla, ma è chiaro che c’è un’esigenza e tra qualche anno non sapremo più dove smaltire i nostri rifiuti", concludendo "che dovranno essere valutate misure compensative per San Costanzo, Tombaccia e Caminate se la discarica verrà ampliata".