Ilgiorno.it - Young e Krylov, incontro alla Scala: "Il Concerto di Brahms è senza fine"

Leggi su Ilgiorno.it

Gran ritorno per la direttrice Simonesul podio della, per l’inaugurazione della stagione sinfonica con il “per violino” di Johannes, solista Sergej, e il poema sinfonico “Ein Heldenleben” di Richard Strauss (in cui i soli di violino sono eseguiti da Francesco De Angelis); domani sera alle 20 (repliche venerdì e sabato)., che dal 6 dicembre sarà ai Berliner Philharmoniker,ha iniziato con “Das Rheingold” il suo viaggio attraverso il “Ring des Nibelungen”. Ritorno anche per Sergej, il cui virtuosismo nel 2016 aveva impressionato il pubblico scaligero. Nato a Mosca dove ha compiuto i primi studi, si è specializzato con Salvatore Accardo all’Accademia Stauffer di Cremona; ospite come violinista nelle grandi sale europee, è direttore della Lithuanian Chamber Orchestra.