Un laboratorio di droga in casa, arrestato 30enne napoletano

Tempo di lettura: 2 minutiProseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione abusiva di armi e il traffico di sostanze stupefacenti: unè statoper detenzione illecita di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizioni.In particolare, gli agenti del commissariato Ponticelli nel transitare in via Immacolata Concezione a Napoli, hanno notato un soggetto uscire frettolosamente da un’abitazione; lo stesso, alla loro vista, si è allontanato per eludere il controllo riuscendo, momentaneamente, a far perdere le tracce.I poliziotti, dopo aver diramato una nota di ricerca, hanno controllato l’abitazione in questione dove hanno scoperto un vero e proprioper il taglio e la lavorazione di sostanze stupefacenti.