Puntomagazine.it - Ultima Generazione: Milano, interruzione di uno spettacolo: da spettatori passivi ad attivi

Interrotta l’inizio di una proiezione al cinema Beltrade, per chiedere un minuto di solidarietà e firmare per un Fondo Riparazione dopo le alluvioni a Catania e Valencia, 20 novembre 2024 – Nel tardo pomeriggio di ieri, sei persone, nell’ambito della campagna Fondo Riparazione, poco prima dell’inizio di unoal cinema Beltrade, sono salite sul palco per ricordare ai presenti l’alluvione di Valencia e episodi analoghi avvenuti in Italia:Prima che inizi lovi chiediamo di ascoltare. Vogliamo chiedervi di prendervi due minuti di riflessione sulle vittime delle alluvioni che ci sono state a Catania e a Valencia. Vi chiediamo di immedesimarvi in loro; potrebbero essere i vostri genitori o i vostri figli e la loro vita adesso è distrutta. Potremmo essere noi i prossimi.