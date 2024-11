Cityrumors.it - Uccide la madre e le strappa il cuore: confessa Salvatore Dettori. Perché spunta ipotesi cannibalismo

L’ha uccisa nella sua villa e poi ha accusato sé stesso,ndo tutto. Cos’ha dettosi parla di cannibalismoIl 13 novembre, Silvana La Rocca è stata trovata senza vita nel giardino della sua villa di Leporano, in provincia di Taranto, in una pozza di sangue enorme. Sul suo corpo diverse ferite, che fin da subito hanno fatto pensare ad un omicidio: vedova da più di 10 anni, viveva da sola e, poche ore dopo il ritrovamento del suo corpo, il figlio 48enne hato di essere lui l’autore materiale dell’omicidio. I dettagli, però, non sono pochi: ecco cos’ha detto.lae le stappa il(cityrumors.it / ansafoto)Secondo quanto emerso dalle prime indagini effettuate sul corpo di Silvana La Rocca e dalle confessioni del figlio, il 48enne avrebbe prima sferzato una coltellata alla nuca dellamentre saliva in macchina, poi l’avrebbe colpita alla gola e del fegato con altri due fendenti per evitare che urlasse.